У МВС не виключають провокацій у річницю операції "Вісла"

"28 квітня відзначатиметься 71-ша річниця сумнозвісної операції "Вісла", яка була пов’язана з примусовою депортацією етнічних груп українців зі східних районів Польщі. На цьому фоні ми не виключаємо нових провокацій, спрямованих на загострення українсько-польських відносин. Вони можуть бути спрямовані проти дипломатичних установ Польщі чи об'єктів польсько-української історії", - сказав Фацевич.

Нагадаємо, з кінця квітня правоохоронні органи України переходять на посилений режим несення служби через заплановані чисельні масові заходи і можливі провокації у зв'язку з ними.