У МВС не виключають провокацій у річницю операції "Вісла"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ України не виключають провокацій, спрямованих на загострення українсько-польських відносин, 28 квітня, у день 71-ї річниці операції "Вісла". Про це заявив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич на селекторній нараді, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"28 квітня відзначатиметься 71-ша річниця сумнозвісної операції "Вісла", яка була пов’язана з примусовою депортацією етнічних груп українців зі східних районів Польщі. На цьому фоні ми не виключаємо нових провокацій, спрямованих на загострення українсько-польських відносин. Вони можуть бути спрямовані проти дипломатичних установ Польщі чи об'єктів польсько-української історії", - сказав Фацевич.
Нагадаємо, з кінця квітня правоохоронні органи України переходять на посилений режим несення служби через заплановані чисельні масові заходи і можливі провокації у зв'язку з ними.