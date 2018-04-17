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В МВД не исключают провокаций в годовщину операции "Висла"

В МВД не исключают провокаций в годовщину операции "Висла"

Киев  •  УНН

 • 9262 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Министерстве внутренних дел Украины не исключают провокаций, направленных на обострение украинского-польских отношений, 28 апреля, в день 71-й годовщины операции "Висла". Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич на селекторном совещании, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"28 апреля будет отмечаться 71-я годовщина печально известной операции "Висла", которая была связана с принудительной депортацией этнических групп украинцев из восточных районов Польши. На этом фоне мы не исключаем новых провокаций, направленных на обострение украинского-польских отношений. Они могут быть направлены против дипломатических учреждений Польши или объектов польско-украинской истории", - сказал Фацевич.

Напомним, с конца апреля правоохранительные органы Украины переходят на усиленный режим несения службы из-за запланированных многочисленных массовых мероприятий и возможных провокаций в связи с ними.

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