У МВФ прогнозують зменшення глобального ВВП через Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард готує доповідь про те, як дії президента США Дональда Трампа, зокрема торгові мита, впливатимуть на ріст глобальної економіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на City AM.
"Це, безумовно, вказує на вплив, який він (Дональд Трамп – ред.)може мати на ВВП. За найгіршим сценарієм за поточними даними ми маємо зниження на 0,5% ВВП на глобальному рівні", - сказала вона вчора на зустрічі з міністрами фінансів та керівниками центральних банків країн G-20 у Буенос-Айресі.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий ввести мита на китайські товари, імпортовані в США, якщо виникне така необхідність - аж до 500 мільярдів доларів.
США також можуть ввести мита на імпорт урану з-за кордону.
Наразі в торговельній війні, яка розростається, США ввели митний збір у 25% лише на 34 млрд дол. китайського імпорту, Китай відповів дзеркально.