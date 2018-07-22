В МВФ прогнозируют уменьшение глобального ВВП из-за Трампа

"Это, безусловно, указывает на влияние, которое он (Дональд Трамп - ред.) может иметь на ВВП. По самому худшему сценарию по текущим данным мы имеем снижение на 0,5% ВВП на глобальном уровне", - сказала она вчера на встрече с министрами финансов и руководителями центральных банков стран G-20 в Буэнос-Айресе.



Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что он готов ввести пошлины на китайские товары, импортируемые в США, если возникнет такая необходимость - аж до 500 млрд долларов.

США также могут ввести пошлины на импорт урана из-за рубежа.

Сейчас в торговой войне, которая разрастается, США ввели таможенный сбор в 25% только на 34 млрд долл. китайского импорта, Китай ответил зеркально.