В МВФ прогнозируют уменьшение глобального ВВП из-за Трампа

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38533 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102080 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124117 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131664 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168951 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153281 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141037 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130452 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181209 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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В МВФ прогнозируют уменьшение глобального ВВП из-за Трампа

В МВФ прогнозируют уменьшение глобального ВВП из-за Трампа

Киев  •  УНН

 • 10863 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард готовит доклад о том, как действия президента США Дональда Трампа, в частности торговые пошлины, будут влиять на рост глобальной экономики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на City AM.

"Это, безусловно, указывает на влияние, которое он (Дональд Трамп - ред.) может иметь на ВВП. По самому худшему сценарию по текущим данным мы имеем снижение на 0,5% ВВП на глобальном уровне", - сказала она вчера на встрече с министрами финансов и руководителями центральных банков стран G-20 в Буэнос-Айресе.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что он готов ввести пошлины на китайские товары, импортируемые в США, если возникнет такая необходимость - аж до 500 млрд долларов.

США также могут ввести пошлины на импорт урана из-за рубежа.

Сейчас в торговой войне, которая разрастается, США ввели таможенный сбор в 25% только на 34 млрд долл. китайского импорта, Китай ответил зеркально.

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