У МВФ досі не визначились із термінами відправки оглядової місії в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Терміни відправки в Україну місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) по чергового огляду української антикризової програми поки не визначені, сторони в даний момент обговорюють аспекти економічних реформ, в тому числі і заходи по боротьбі з корупцією. Про це в четвер на брифінгу для журналістів повідомив офіційний представник МВФ Джеррі Райс, передає УНН із посиланням на ТАСС.
За його словами, Фонд веде переговори з Києвом щодо податково-бюджетної політики країни і про прийняття закону про антикорупційний суд.
"Можу сказати, що ці обговорення тривають і триватимуть протягом найближчих тижнів. Я не можу назвати дату відправки наступної оглядової місії, тому що її терміни ще не визначені", - зазначив він.
Нагадаємо, у лютому 2018 року Україна сплатила 465,9 млн доларів боргу Міжнародному валютному фонду.
Як повідомляв УНН, обсяг міжнародних резервів України покриває 3,5 місяці майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань держави та поточних операцій Уряду і Національного банку. Міжнародні резерви України складають 18,4 млрд дол. США.