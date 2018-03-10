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В МВФ до сих пор не определились со сроками отправки обзорной миссии в Украину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Сроки отправки в Украину миссии Международного валютного фонда (МВФ) относительно очередного обзора украинской антикризисной программы пока не определены, стороны в настоящее время обсуждают аспекты экономических реформ, в том числе и меры по борьбе с коррупцией. Об этом в четверг на брифинге для журналистов сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Фонд ведет переговоры с Киевом о налогово-бюджетной политике страны и о принятии закона об антикоррупционном суде.

"Могу сказать, что эти обсуждения продолжаются и будут продолжаться в течение ближайших недель. Я не могу назвать дату отправки следующей обзорной миссии, потому что ее сроки еще не определены", - отметил он.

Напомним, в феврале 2018 Украина оплатила 465,9 млн долларов долга Международному валютному фонду.

Как сообщал УНН, объем международных резервов Украины покрывает 3,5 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств государства и текущих операций правительства и Национального банка. Международные резервы Украины составляют 18,4 млрд долл. 

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