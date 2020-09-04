У МОЗ заявили про зниження рівня захворюваності на COVID-19 серед медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У квітні на коронавірусну хворобу хворіли 20% медиків від загальної кількості хворих, наразі це 5%. Відтак, в чотири рази зменшилася кількість хворих медичних працівників. Про це заявив на годині запитань до уряду у ВР міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Станом на 2 вересня на коронавірусну хворобу захворіли 11 754 медичних працівники, це майже 10% від усіх. З них 98 випадків призвели до летальних наслідків. Завдяки нашим діям середньотижнева частка медичних працівників у захворюваності на COVID-19 зменшилася з 20% (це було на тижні з 6 по 12 квітня) до менше ніж 5% ситуація на зараз. Це майже в чотири рази”, - сказав Степанов.
Нагадаємо, за останню добу в Україні зафіксовано два "коронавірусні" антирекорди: щодо кількості нових хворих за добу та за кількістю госпіталізованих - 2723 та 523 особи відповідно.