У МОЗ заявили про зниження рівня захворюваності на COVID-19 серед медиків

“Станом на 2 вересня на коронавірусну хворобу захворіли 11 754 медичних працівники, це майже 10% від усіх. З них 98 випадків призвели до летальних наслідків. Завдяки нашим діям середньотижнева частка медичних працівників у захворюваності на COVID-19 зменшилася з 20% (це було на тижні з 6 по 12 квітня) до менше ніж 5% ситуація на зараз. Це майже в чотири рази”, - сказав Степанов.

Нагадаємо, за останню добу в Україні зафіксовано два "коронавірусні" антирекорди: щодо кількості нових хворих за добу та за кількістю госпіталізованих - 2723 та 523 особи відповідно.



