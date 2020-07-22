У МОЗ стежать за ходом світових розробок вакцин від COVID-19 - Степанов

"Звичайно, ми відслідковуємо всі без виключення розробки вакцин (від COVID-19, - ред.), які відбуваються в світі. В тому числі і та вакцина, яка розробляється вченими Оксфордського університету, також є в полі нашої уваги. Більш того, ми постійно спілкуємось і намагаємося зробити все, щоб Україна, в разі закінчення і виготовлення, і появи вакцини вже на ринку - щоб Україна була однією з перших країн, яка отримає цю вакцину", - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що вакцина, яку розробляють британські вчені, пройшла тільки першу стадію клінічних випробувань і їх ще потрібно завершити, щоб говорити про ефективність вакцини, і що вона може перемогти COVID-19.

Нагадаємо, випробування на 1077 людях показали, що оксфордська вакцина від COVID-19 є безпечною та здатна виробляти антитіла і боротися з хворобою.