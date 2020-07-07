Стало відомо, хто може достроково припинити ізоляцію після перетину кордону

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КИЇВ. 7 липня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я надали роз’яснення щодо припинення самоізоляції для осіб, що перетнули державний кордон України. Воно доступне для людей із негативним результатом ПЛР на COVID-19, передає УНН з посиланням на повідомлення ЦГЗ МОЗ України.

"Дострокове припинення самоізоляції можливе для осіб із негативним результатом ПЛР на COVID-19, які перетнули державний кордон або пункти в’їзду на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь протягом останніх 14-ти днів. Якщо ви перебуваєте на самоізоляції, але не перетинали кордон протягом останніх 14-ти днів, достроково припинити самоізоляцію через такий алгоритм неможливо", - повідомили в ЦГЗ.

Повідомляється, що на сьогодні є визначений перелік лабораторій, які мають доступ до електронної системи ЦГЗ. Лабораторії, яких немає в переліку, не мають доступу до системи, а отже не можуть внести результати дослідження для зняття самоізоляції через додаток “Дій вдома”.

У ЦГЗ зазначили також, що дослідження, проведені лабораторією, яка не є в переліку центру, не можуть бути зараховані.

"Дані, внесені лабораторіями в електронну систему Центру, автоматично синхронізуються із сервісом "Дій вдома". Про дозвіл на припинення самоізоляції особу буде поінформовано відповідним повідомленням сервісу "Дій вдома", - йдеться в повідомленні.

Як писав УНН, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що після перетину кордону або пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території особи, які мають негативний ПЛР-тест, можуть не проходити самоізоляцію.

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