У МОЗ розповіли, який досвід здобули лікарі, що повернулись з Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Після проходження обсервації, лікарі, які напередодні повернулись з охопленої коронавірусом Італії, зможуть поділитись своїм досвідом з широким загалом. Він пов'язаний зі схемою та підходом до лікування, а також маршрутом потрапляння хворих до лікарень. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Учора 20 українських медпрацівників повернулись з Італії. Наразі вони проходять обсервацію в одному з санаторіїв під Києвом. Усі вони повернулись в доброму настрої – усі здорові. Їм дуже вдячна італійська сторона, де вони боролись за життя італійців в двох містах", - розповів Степанов.
Він зазначив, що розповісти на широкий загал свій досвід, лікарі зможуть після виходу з обсервації.
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"Він дійсно дуже дорогий для нас, тому що ми вже мали змогу з ними поспілкуватись. Ці підходи схеми лікування, як вони поводились з тими чи іншими хворими, у залежності від стану "тяжкий", "критичний". Як організовані маршрути як в лікарнях, так і як людина хвора на COVID-19 потрапляє до лікарні. Які заходи карантину. Тобто той досвід, що вони отримали, він дуже важливий і 100% буде корисний для України", - зазначив міністр.
Як повідомляв УНН, група українських медиків, яка кілька тижнів тому відправилася на допомогу італійським колегам у боротьбі з COVID-19, повернулась з Італії. Після цього їх відправили на обсервацію.