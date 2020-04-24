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У МОЗ розповіли, який досвід здобули лікарі, що повернулись з Італії

У МОЗ розповіли, який досвід здобули лікарі, що повернулись з Італії

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Після проходження обсервації, лікарі, які напередодні повернулись з охопленої коронавірусом Італії, зможуть поділитись своїм досвідом з широким загалом. Він пов'язаний зі схемою та підходом до лікування, а також маршрутом потрапляння хворих до лікарень. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Учора 20 українських медпрацівників повернулись з Італії. Наразі вони проходять обсервацію в одному з санаторіїв під Києвом. Усі вони повернулись в доброму настрої – усі здорові. Їм дуже вдячна італійська сторона, де вони боролись за життя італійців в двох містах", - розповів Степанов.

Він зазначив, що розповісти на широкий загал свій досвід, лікарі зможуть після виходу з обсервації.

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"Він дійсно дуже дорогий для нас, тому що ми вже мали змогу з ними поспілкуватись. Ці підходи схеми лікування, як вони поводились з тими чи іншими хворими, у залежності від стану "тяжкий", "критичний". Як організовані маршрути як в лікарнях, так і як людина хвора на COVID-19 потрапляє до лікарні. Які заходи карантину. Тобто той досвід, що вони отримали, він дуже важливий і 100% буде корисний для України", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНН, група українських медиків, яка кілька тижнів тому відправилася на допомогу італійським колегам у боротьбі з COVID-19, повернулась з Італії. Після цього їх відправили на обсервацію.

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