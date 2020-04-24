У МОЗ розповіли, який досвід здобули лікарі, що повернулись з Італії

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Після проходження обсервації, лікарі, які напередодні повернулись з охопленої коронавірусом Італії, зможуть поділитись своїм досвідом з широким загалом. Він пов'язаний зі схемою та підходом до лікування, а також маршрутом потрапляння хворих до лікарень. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.