У МОЗ розповіли, які лаборанти отримують виплати за роботу з COVID-19

“Усі, без виключення, працівники, які працюють в лабораторіях Міністерства охорони здоров'я, а це в тому числі — лікарі-лаборанти, мікробіологи, так, це правда (вони отримують доплати — ред.). Усі, які працюють в Міністерстві охорони здоров'я, в наших лабораторних центрах отримують відповідні 300% “ковідних” коштів. Ви (звертається до депутата, який поставив запитання - ред.), мабуть, говорите про тих лаборантів, які працюють в лабораторіях лікарень — це різні речі. Те, що стосується безпосередньо лікарень: на сьогоднішній день, лікарня — це КМП (комунальне медичне підприємство — ред.). Вона отримує відповідні кошти. Ми дали всім можливості, у тому числі (тепер — ред.) директор цього КМП, у минулому — головний лікар, вирішує, кого включати в бригаду по наданню медичної допомоги хворим на COVID-19, для того, щоб підвищити заробітну плату”, - зазначив міністр.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що в Україні 300% заробітної плати всім медиками, які працюють з хворими на COVID-19, виплачуються щомісяця у повному обсязі.

Додамо, що в жовтні профспілка медичних працівників Києва просила встановити доплати до заробітної плати медпрацівникам команд надання первинної медичної допомоги, сестрам-господиням, операторам диспетчерських служб і дезінфекторам лікувальних установ, а також особам з немедичною освітою, але працюють в медгалузі: лаборантам, біохімікам і вірусологам.