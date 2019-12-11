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У МОЗ розповіли, що заважає збільшити кількість трансплантацій органів

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Основною перепоною на шляху до збільшення кількості трансплантацій органів в Україні є відсутність практики констатації смерті головного мозку у донорів. Про це на запит кореспондента УНН повідомили в Департаменті реалізації політик Міністерства охорони здоров’я.

“Основною перепоною на шляху збільшення кількості трансплантацій є відсутність донорів, що пов’язано з практично відсутністю практики констатації смерті головного мозку у відділеннях інтенсивної терапії, коли фактично є смерть мозку, але не відбувається її діагностування”, — вказано у відповіді.

Зазначається, що за три квартали 2019 року в Україні трансплантували 37 нирок та 1 печінку, тоді як у 2018 році трансплантували 119 нирок та 10 печінок.

Повідомляється, що сьогодні трансплантацію органів здійснюють в ДУ “Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова” Національної академії медичних наук України, м. Київ, у КЗ “Запорізька обласна клінічна лікарня”, м. Запоріжжя, в КЗ “Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова”, м. Дніпро, в КЗ “Львівська обласна клінічна лікарня”, м. Львів, у КЗ “Одеська обласна клінічна лікарня”, м. Одеса, в КЗ “Харківський обласний клінічний центр урології і нефрології ім. В.І. Шаповала”, м. Харків та в КНП “Ковельське МТМО” Ковельської міської ради Волинської області, м. Ковель.

Нагадаємо, за шість років в Україні обліковано 21 провадження через незаконну трансплантацію органів.

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