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У МОЗ розповіли, коли можна очікувати зниження захворюваності на кір

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Наприкінці березня рівень захворюваності на кір в Україні піде на спад. Про це на брифінгу повідомив директор ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Володимир Курпіта, передає УНН.

"Наприкінці березня очікуємо початок зниження захворюваності і, я думаю, до літа ми вже вийдемо на попередній рівень захворюваності", - повідомив Курпіта.

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Як повідомляв УНН, Україна увійшла до трійки країн Європи з найбільшою захворюваністю на кір.

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