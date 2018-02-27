В Минздраве рассказали, когда можно ожидать снижения заболеваемости корью

"В конце марта ожидаем начала снижения заболеваемости и, я думаю, к лету мы уже выйдем на прежний уровень заболеваемости", - сообщил Курпита.

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Как сообщал УНН, Украина вошла в тройку стран Европы с наибольшей заболеваемостью корью.