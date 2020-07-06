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У МОЗ розповіли, чому українським пацієнтам в Індії все ще не зробили трансплантації

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Клініка, що має провести українським пацієнтам трансплантації в Індії, визначена як опорна у боротьбі з коронавірусом, тож зараз не проводить подібних операцій. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань євроінтеграції Ігор Іващенко, передає кореспондент УНН.

“Пацієнти вже понад 2 роки перебувають в Індії, очікуючи свою трансплантацію. Минулого тижня ми отримали ще один лист з клініки, що проблема полягає в тому, що зараз ця клініка визначена як опорна у боротьбі з коронавірусом, і на даний момент жодні трансплантації там не здійснюються”, — розповів Іващенко.

Він додав, що МОЗ співпрацює і з консулом України в Індії, а також з МЗС щодо вирішення цієї проблеми.

“Ми створили групу для спілкування. І навіть дрібні побутові проблеми намагаємось вирішувати. Розглядаємо й приліт української делегації в Індію”, — резюмував урядовець.

Нагадаємо, що наразі в Індії перебуває 7 пацієнтів, які очікують на трансплантацію.

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