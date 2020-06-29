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У МОЗ пояснили велику кількість пневмоній в Україні

У МОЗ пояснили велику кількість пневмоній в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. В Україні на сьогодні збільшився показник захворювання на пневмонію у порівнянні з травнем. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Згідно рішення Міністерства охорони здоров’я, свого часу був розширени алгоритм і перелік тестування ПЛР-тестами, яке у нас відбувається у зв’язку з COVID-19. В тому числі туди було додано всі нові випадки пневмонії. Не залежно від того, чи є симптоми коронавірусної хвороби, чи немає, ми тестуємо всі без виключення пневмонії, які реєструються в нашій країні", - пояснив міністр.

Він зазначив, що це важливо, адже основним ускладненням COVID-19 є пневмонія, яка важко проходить, часто призводить до летальних випадків.

"Коли ми почали це тестувати, в середині квітня ми реєстрували в тиждень порядка 5 061 пневмонія була за тиждень. Потім у нас цей показник почав падати, це в тому числі було завдяки тим карантинним обмеженням, які існували в країні. На 11 травня ми вийшли на показник 2 143 пневмонії за тиждень. На сьогоднішній день ми реєструємо більше 4тис. пневмоній на тиждень. Основні ускладнення – це COVID-19", - сказав Степанов.

Нагадаємо, за минулу добу коронавірус в Україні підтвердили у 646 осіб, з всього COVID-19 станом на ранок понеділка в Україні підтвердили у 43 628 людей.

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