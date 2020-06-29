У МОЗ пояснили велику кількість пневмоній в Україні

"Згідно рішення Міністерства охорони здоров’я, свого часу був розширени алгоритм і перелік тестування ПЛР-тестами, яке у нас відбувається у зв’язку з COVID-19. В тому числі туди було додано всі нові випадки пневмонії. Не залежно від того, чи є симптоми коронавірусної хвороби, чи немає, ми тестуємо всі без виключення пневмонії, які реєструються в нашій країні", - пояснив міністр.

Він зазначив, що це важливо, адже основним ускладненням COVID-19 є пневмонія, яка важко проходить, часто призводить до летальних випадків.

"Коли ми почали це тестувати, в середині квітня ми реєстрували в тиждень порядка 5 061 пневмонія була за тиждень. Потім у нас цей показник почав падати, це в тому числі було завдяки тим карантинним обмеженням, які існували в країні. На 11 травня ми вийшли на показник 2 143 пневмонії за тиждень. На сьогоднішній день ми реєструємо більше 4тис. пневмоній на тиждень. Основні ускладнення – це COVID-19", - сказав Степанов.

Нагадаємо, за минулу добу коронавірус в Україні підтвердили у 646 осіб, з всього COVID-19 станом на ранок понеділка в Україні підтвердили у 43 628 людей.