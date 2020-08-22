У МОЗ повідомили про розробку "вимог до безперервного профрозвитку медпрацівників"

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 157520 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 111337 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 103216 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 111136 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 131274 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 140145 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 224366 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216504 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186910 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176455 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
3м/с
78%
Популярнi новини

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 34489 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 50657 перегляди

Кількість постраждалих у результаті удару рф по Дніпру зросла до п'яти - ОВА

10 квітня, 16:14 • 14986 перегляди

У пункті пропуску "Шегині" тимчасово обмежують рух: названо причину

10 квітня, 16:32 • 12817 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

10 квітня, 18:01 • 20163 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 157520 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 161113 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 281592 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 305096 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 387563 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 50782 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 34615 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 50131 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 51854 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 127205 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

У МОЗ повідомили про розробку "вимог до безперервного профрозвитку медпрацівників"

Київ • УНН

 • 16289 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міністерство охорони здоров’я розпочало розробку вимог до заходів безперервного професійного розвитку медпрацівників та організаторів цього процесу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал МОЗ.

У МОЗ повідомили про розробку "вимог до безперервного профрозвитку медпрацівників"

"Міністерство охорони здоров’я розпочало активну розробку вимог до заходів безперервного професійного розвитку медичних працівників та організаторів цього процесу. Також почалася робота над порядком та умовами внесення їх до реєстру організаторів", - повідомив Максим Степанов під час першого засідання Ради ректорів вишів та закладів післядипломної освіти, які здійснюють підготовку спеціалістів у галузі охорони здоров’я.

За його словами, наразі в Україні 50 тис. лікарів пенсійного віку.

"Щороку понад 6 тис. фахівців покидають професію. Тому питання підготовки та навчання нових високопрофесійних спеціалістів наразі – у пріоритеті. Рішення, які допоможуть розв’язати цю проблему, необхідно приймати невідкладно. Щоб ці рішення були зваженими та фаховими, необхідно радитися з ректорами вишів - безпосередніми учасниками процесу", - додав Максим Степанов.

Нагадаємо, у МОЗ створили раду ректорів медичних вузів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаЗдоров'я
Brent
$63.14
Bitcoin
$79,686.70
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,208.24
Ethereum
$1,519.63