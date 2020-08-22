У МОЗ повідомили про розробку "вимог до безперервного профрозвитку медпрацівників"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міністерство охорони здоров’я розпочало розробку вимог до заходів безперервного професійного розвитку медпрацівників та організаторів цього процесу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал МОЗ.
"Міністерство охорони здоров’я розпочало активну розробку вимог до заходів безперервного професійного розвитку медичних працівників та організаторів цього процесу. Також почалася робота над порядком та умовами внесення їх до реєстру організаторів", - повідомив Максим Степанов під час першого засідання Ради ректорів вишів та закладів післядипломної освіти, які здійснюють підготовку спеціалістів у галузі охорони здоров’я.
За його словами, наразі в Україні 50 тис. лікарів пенсійного віку.
"Щороку понад 6 тис. фахівців покидають професію. Тому питання підготовки та навчання нових високопрофесійних спеціалістів наразі – у пріоритеті. Рішення, які допоможуть розв’язати цю проблему, необхідно приймати невідкладно. Щоб ці рішення були зваженими та фаховими, необхідно радитися з ректорами вишів - безпосередніми учасниками процесу", - додав Максим Степанов.
Нагадаємо, у МОЗ створили раду ректорів медичних вузів.