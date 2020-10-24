У МОЗ повідомили про готовність регіонів до послаблення карантину: "антилідер" - Хмельниччина
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Станом на 24 жовтня ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.
Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.
Серед них найвищий показник захворюваності: у Хмельницькій - 351,7 випадків на 100 тис. населення (+), у Чернівецькій - 331,1 (+) та Сумській - 327,3 (-) областях.
Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 71,9 (+), у Вінницькій - 104,9 (+) та у Херсонській - 122,6 (+) областях.
Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.