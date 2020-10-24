В Минздраве сообщили о готовности регионов к ослаблению карантина: "антилидер" - Хмельницкая область
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. По состоянию на 24 октября ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.
Среди них самый высокий показатель заболеваемости: в Хмельницкой - 351,7 случаев на 100 тыс. населения (+), в Черновицкой - 331,1 (+) и Сумской - 327,3 (-) областях.
Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 71,9 (+), в Винницкой - 104,9 (+) и в Херсонской - 122,6 (+) областях.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.