У МОЗ повідомили на що витратять 135 млн доларів від Світового банку

"Ми використовуємо всі ресурси для зміцнення нашої медичної системи. У травні цього року була підписана угода зі Світовим банком про позику на 135 млн доларів. Ці кошти будуть використані на переобладнання та навчання персоналу відділень екстреної медичної допомоги опорних лікарень та придбання медичного обладнання, витратних матеріалів для запобігання поширенню COVID-19", - сказав очільник МОЗ Максим Степанов.

Зокрема планується, що 30,3 млн доларів США будуть використані на реалізацію заходів з протидії пандемії COVID-19. Наразі МОЗ активно співпрацює з агенціями ООН у питаннях закупівлі медичного обладнання, матеріалів та технічної допомоги для лікарень та лабораторних центрів.

"Уже затверджені специфікації на обладнання та матеріали. Ми будемо закуповувати ПЛР-тести з розрахунку на 1,2 млн досліджень, прилади для ПЛР- діагностики та інше лабораторне обладнання на загальну суму 23 млн доларів США. Вони будуть закуплені та поставлені в наші лабораторні центри", - зазначив Максим Степанов.