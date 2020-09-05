В Минздраве сообщили на что потратят 135 млн долларов от Всемирного банка

"Мы используем все ресурсы для укрепления нашей медицинской системы. В мае этого года было подписано соглашение со Всемирным банком о займе на 135 млн долларов. Эти средства будут использованы на переоборудование и обучение персонала отделений экстренной медицинской помощи опорных больниц и приобретение медицинского оборудования, расходных материалов для предотвращения распространения COVID-19", - сказал глава Минздрава Максим Степанов.

В частности, планируется, что 30,3 млн долларов США будут использованы на реализацию мер по противодействию пандемии COVID-19. Сейчас Минздрав активно сотрудничает с агентствами ООН в вопросах закупки медицинского оборудования, материалов и технической помощи для больниц и лабораторных центров.

"Уже утверждены спецификации на оборудование и материалы. Мы будем закупать ПЦР-тесты в расчете на 1,2 млн исследований, приборы для ПЦР диагностики и другое лабораторное оборудование на общую сумму 23 млн долларов США. Они будут закуплены и поставлены в наши лабораторные центры", - отметил Максим Степанов.