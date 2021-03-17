У МОЗ повідомили, хто в Україні отримав другу дозу вакцини від COVID-19

Цитата:

"Другу дозу вакцини проти COVID-19 отримала лікарка, яка працювала за контрактом у Мальдівській республіці, де і отримала перше щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield)", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

В Україні, за 20 днів зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже майже 72 тисячі людей, одній людині вже вкололи дві дози вакцини. Найбільше вакцинуються на Донеччині, найменше - на Житомирщині. За минулу добу, зокрема, щепили 9,8 тисячі осіб.



Нагадаємо, в Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.