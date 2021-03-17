В Минздраве сообщили, кто в Украине получил вторую дозу вакцины от COVID-19

Цитата:

"Вторую дозу вакцины против COVID-19 получила врач, которая работала по контракту в Мальдивской республике, где и получила первую прививку вакциной AstraZeneca (Covishield)", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Украине, за 20 дней со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививку от COVID-19 получили уже почти 72 тысячи человек, одному человеку уже вкололи две дозы вакцины. Больше всего прививаются в Донецкой области, меньше всего - в Житомирской. За минувшие сутки, в частности, прививали 9,8 тысячи человек.



Напомним, в Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.