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У МОЗ пообіцяли санкції за відмову у підписанні декларацій пацієнтам з іншою пропискою

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров'я готує відповідь для головних лікарів медзакладів, які відмовляють в підписанні декларацій пацієнтам, які прописані в іншому районі або місті. Про це під час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я України Павло Ковтонюк, передає кореспондент УНН.

"Я хочу звернутися до головних лікарів, які таке дозволяють – будуть наслідки 100%. Щоб ви потім не скаржилися, що вас не попереджали про наслідки. Це для нас принципове питання. Це найбільше і найголовніше порушення", – повідомив Ковтонюк.

Нагадаємо, в Україні з 2 квітня стартувала національна кампанія "Лікар для кожної сім’ї". Українці можуть підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром.

За два тижні дії кампанії з обрання свого лікаря в Україні було підписано понад 350 тисяч декларацій.

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