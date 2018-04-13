У МОЗ пообіцяли санкції за відмову у підписанні декларацій пацієнтам з іншою пропискою

"Я хочу звернутися до головних лікарів, які таке дозволяють – будуть наслідки 100%. Щоб ви потім не скаржилися, що вас не попереджали про наслідки. Це для нас принципове питання. Це найбільше і найголовніше порушення", – повідомив Ковтонюк.

Нагадаємо, в Україні з 2 квітня стартувала національна кампанія "Лікар для кожної сім’ї". Українці можуть підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром.

За два тижні дії кампанії з обрання свого лікаря в Україні було підписано понад 350 тисяч декларацій.