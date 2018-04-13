В Минздраве пообещали санкции за отказ в подписании деклараций пациентам с другой пропиской
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Министерство здравоохранения готовит ответ главным врачям медучреждений, которые отказывают в подписании деклараций пациентам, которые прописаны в другом районе или городе. Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк, передает корреспондент УНН.
"Я хочу обратиться к главным врачам, которые такое позволяют - будут последствия 100%. Чтобы вы потом не жаловались, что вас не предупреждали о последствиях. Это для нас принципиальный вопрос. Это самое большое и самое главное нарушение", - сообщил Ковтонюк.
Напомним, в Украине со 2 апреля стартовала национальная кампания "Врач для каждой семьи". Украинцы могут подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром.
За две недели действия кампании по избранию своего врача в Украине было подписано более 350 тысяч деклараций.