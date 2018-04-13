В Минздраве пообещали санкции за отказ в подписании деклараций пациентам с другой пропиской

"Я хочу обратиться к главным врачам, которые такое позволяют - будут последствия 100%. Чтобы вы потом не жаловались, что вас не предупреждали о последствиях. Это для нас принципиальный вопрос. Это самое большое и самое главное нарушение", - сообщил Ковтонюк.

Напомним, в Украине со 2 апреля стартовала национальная кампания "Врач для каждой семьи". Украинцы могут подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром.

За две недели действия кампании по избранию своего врача в Украине было подписано более 350 тысяч деклараций.