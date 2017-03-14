У МОЗ понад місяць ігнорують запит на інформацію щодо розробки держпрограми з онкології
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я України не змогли повідомити про напрацювання робочої групи міністерства щодо розробки проекту програми для боротьби з онкологією на 2017-2021 роки, передає УНН.
Як відомо, робоча група Міністерства охорони здоров’я України розробляє проект програми щодо боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2021 роки.
ІА УНН вирішило поцікавитися тим, як триває процес підготовки держпрограми, та надіслало інформаційний запит до МОЗу із проханням надати відповіді на наступні питання: хто саме входить до складу робочої групи? Де можна ознайомитись із текстом проекту програми або його напрацюваннями станом на сьогодні (9 лютого 2017 року — ред. )? Коли відбудеться найближче засідання робочої групи та чи є воно відритим для ЗМІ?
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Запит був надісланий 9 лютого 2017 року. Станом на сьогодні ІА УНН, так не отримало відповіді на запитувану інформацію.
Нагадаємо, у МОЗ заявили, що розроблять проект програми для боротьби з онкологією.
Однак, за словами нардепа І.Шурми, Державна програма для боротьби з онкологічними захворюваннями може бути прийнята лише у 2018 році, оскільки під неї мають виділятися бюджетні кошти, а бюджет на 2017 рік вже давно затверджено.
Додамо, на сьогодні без цільової державної програми підтримки залишилися 160 тис. онкохворих українців.
Також нагадаємо, раніше МОЗ відмовив “Клініці Спіженко” у бажанні безплатно пролікувати онкохворих.