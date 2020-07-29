У МОЗ планують посилити відповідальність за напади на медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов дав завдання підготувати та винести на розгляд Кабінету міністрів питання щодо посилення відповідальності за напади на медичних працівників. Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Також велике питання, яке теж не вирішувалося за всі роки незалежності, це щодо безпеки наших медичних працівників. Дуже часто виїжджаючи на виклик вони не знають, куди вони їдуть. І здійснюються напади на медичних працівників швидкої. Такі ж напади здійснюються в приймальних відділеннях. Мені здається, що це неприпустимо і я дав відповідне завдання, ми будемо готувати в найближчі терміни, будемо виносити це на засідання Кабінету міністрів. Впевнений, що мої колеги мене підтримають, щодо посилення відповідальності за напади на медичних працівників”, - сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що вони повинні працювати в нормальних умовах.
Додамо, що законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників” №3560 був поданий до Верховної Ради 29 травня 2020 року. Його автори - народний депутат України Сергій Кузьміних, голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, нардеп Максим Перебийніс та інші. Наразі законопроект розглядається в комітеті.
Нагадаємо, у Львові семеро нетверезих людей влаштували конфлікт з медиками "швидкої".