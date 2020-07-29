В Минздраве планируют усилить ответственность за нападения на медиков

"Также большой вопрос, который тоже не решался за все годы независимости, это безопасность наших медицинских работников. Очень часто выезжая на вызов они не знают, куда они едут. И совершаются нападения на медицинских работников скорой. Такие же нападения осуществляются в приемных отделениях. Мне кажется, что это недопустимо, и я дал соответствующее задание, мы будем готовить в ближайшие сроки, будем выносить это на заседание Кабинета министров. Уверен, что мои коллеги меня поддержат, по усилению ответственности за нападения на медицинских работников", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что они должны работать в нормальных условиях.

Добавим, что законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования защиты профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников" №3560 был подан в Верховную Раду 29 мая 2020 года. Его авторы - народный депутат Украины Сергей Кузьминых, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, нардеп Максим Перебийнис и другие. Сейчас законопроект рассматривается в комитете.

Напомним, во Львове семь нетрезвых людей устроили конфликт с медиками "скорой".