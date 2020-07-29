В Минздраве планируют усилить ответственность за нападения на медиков

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102086 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111330 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116214 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 149202 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116172 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140807 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104077 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102809 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 105075 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102281 просмотра

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В Минздраве планируют усилить ответственность за нападения на медиков

В Минздраве планируют усилить ответственность за нападения на медиков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 июля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов дал задание подготовить и вынести на рассмотрение Кабинета министров вопрос об усилении ответственности за нападения на медицинских работников. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Также большой вопрос, который тоже не решался за все годы независимости, это безопасность наших медицинских работников. Очень часто выезжая на вызов они не знают, куда они едут. И совершаются нападения на медицинских работников скорой. Такие же нападения осуществляются в приемных отделениях. Мне кажется, что это недопустимо, и я дал соответствующее задание, мы будем готовить в ближайшие сроки, будем выносить это на заседание Кабинета министров. Уверен, что мои коллеги меня поддержат, по усилению ответственности за нападения на медицинских работников", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что они должны работать в нормальных условиях.

Добавим, что законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования защиты профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников" №3560 был подан в Верховную Раду 29 мая 2020 года. Его авторы - народный депутат Украины Сергей Кузьминых, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, нардеп Максим Перебийнис и другие. Сейчас законопроект рассматривается в комитете.

Напомним, во Львове семь нетрезвых людей устроили конфликт с медиками "скорой".

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