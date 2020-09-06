У МОЗ оновили протокол надання допомоги пацієнту з підозрою на COVID-19

"При появі симптомів COVID-19 у пацієнта сімейний лікар зобов‘язаний діяти за затвердженим МОЗ алгоритмом та прийняти рішення про подальше лікування хворого. Оновлений покроковий механізм надання допомоги пацієнту з підозрою на коронавірус у нашій інфографіці", - йдеться у повідомленні.

Так, спершу пацієнт має звернутися до сімейного лікаря, потім отримати консультацію. У разі потреби до нього буде направлено мобільну бригаду "швидкої", зразки передадуть у лабораторію. До отримання результату пацієнт має перебувати на самоізоляції. У разі позитивного тесту, йому надаватимуть допомогу в амбулаторно-поліклінічних умовах.

Нагадаємо, за минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби зафіксовано у місті Києві та у Львівській області.