У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) за добу зареєстрована у Львівській, Рівненській та Івано-Франківській областях, а також у місті Київ. Про це під час брифінгу у четвер повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області – 197, Рівненській області – 70, Івано-Франківській області – 64 та місті Київ – 116", - сказав Степанов.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 16 липня зафіксовано вже понад 56,4 тисячі випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), кількість нових випадків на рівні попередньої доби - понад 800. Внаслідок хвороби загалом померли 1 445 людей, з них 18 - за останню добу.