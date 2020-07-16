У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області – 197, Рівненській області – 70, Івано-Франківській області – 64 та місті Київ – 116", - сказав Степанов.



Нагадаємо, в Україні на 9 годину 16 липня зафіксовано вже понад 56,4 тисячі випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), кількість нових випадків на рівні попередньої доби - понад 800. Внаслідок хвороби загалом померли 1 445 людей, з них 18 - за останню добу.