В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области - 197, Ровенской области - 70, Ивано-Франковской области - 64 и городе Киев - 116", - сказал Степанов.



Напомним, в Украине на 9:00 16 июля зафиксировано уже более 56,4 тысячи случаев коронавирусной болезни (COVID-19), количество новых случаев на уровне предыдущих суток - более 800. Вследствие болезни вообще умерли 1445 человек, из них 18 - за последние сутки.