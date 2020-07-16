В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19) за сутки зарегистрировано во Львовской, Ровенской и Ивано-Франковской областях, а также в городе Киев. Об этом во время брифинга в четверг сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области - 197, Ровенской области - 70, Ивано-Франковской области - 64 и городе Киев - 116", - сказал Степанов.
Напомним, в Украине на 9:00 16 июля зафиксировано уже более 56,4 тысячи случаев коронавирусной болезни (COVID-19), количество новых случаев на уровне предыдущих суток - более 800. Вследствие болезни вообще умерли 1445 человек, из них 18 - за последние сутки.