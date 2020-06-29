У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області – 115, Рівненській області – 70, та Закарпатській області – 66", - сказав міністр.

З його слів, загалом за минулу добу захворіло 646 осіб. З них 28 дітей та 85 медичних працівників. Було госпіталізовано 164 особи, зафіксовано 18 летальних випадків.

Як повідомляв УНН, станом на вечір неділі на Рівненщині було зареєстровано 35 нових випадків захворювання на COVID-19.