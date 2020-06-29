На Рівненщині зафіксовано 35 нових випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Станом на вечір неділі на Рівненщині зареєстровано 35 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Рівненської ОДА Віталія Коваля.
Таким чином в Рівненській області наразі 3644 випадки захворювання на коронавірус.
В області 68 летальних випадків, спричинені COVID-19.
Подолали хворобу 1746 жителів області. Одужало 7 людей із м.Вараш та Березнівського району.
В роботі лабораторій області залишається 308 зразків.
Нагадаємо, в Україні вже майже 43 тис. випадків COVID-19, за добу - 917.