У МОЗ назвали регіони із найбільшим добовим приростом захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. В Україні найбільша кількість нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксована у Харківській, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Чернівецькій областях та місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Найбільша кількість нових випадків за останню добу зареєстровано у місті Київ — 265, Харківській області — 247, Тернопільській області — 227, Львівській області −190, Івано-Франківській — 182, Одеській −170 та Чернівецькій області — 142 випадки”, — зазначив він.
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Нагадаємо, в Україні на 8:45 29 серпня зафіксовано вже понад 116,9 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — антирекорд у понад 2,4 тисячі.
Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 492 людини, з них 41 — за останню добу.
Одужали від хвороби вже 56 138 людей, за добу — 1 055.