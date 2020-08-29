В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В Украине наибольшее количество новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Харьковской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой областях и городе Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Больше всего новых случаев за последние сутки зарегистрировано в городе Киев - 265, Харьковской области - 247, Тернопольской области - 227, Львовской области -190, Ивано-Франковской - 182, Одесской -170 и Черновицкой области - 142 случая", - отметил он.
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Напомним, в Украине по состоянию на 8:45 29 августа зафиксировано уже более 116 900 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - антирекорд в более 2,4 тысячи.
Вследствие болезни в целом в стране умерли 2492 человека, из них 41 - за последние сутки.
Выздоровели от болезни уже 56138 человек, за сутки - 1055.