За добу в Україні на COVID-19 захворіло 127 дітей та 120 медпрацівників

“За минулу добу захворіло 2 481 особа, з них 127 дітей, а також 120 медичних працівників...Було госпіталізовано 450 людей. За останню добу в Україні зафіксовано 41 летальний випадок. При цьому одужала 1 055 пацієнтів. За весь час пандемії в Україні захворіло 116 978 людей, з них 7 743 дитини, а також 11 084 медичних працівника. Загалом одужало 56 138 пацієнтів, а летальних випадків 2 492”, — зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на 8:45 29 серпня зафіксовано вже понад 116,9 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — антирекорд у понад 2,4 тисячі.