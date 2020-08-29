За сутки в Украине COVID-19 заболело 127 детей и 120 медработников

"За прошедшие сутки заболел 2481 человек, из них 127 детей, а также 120 медицинских работников ... Были госпитализированы 450 человек. За последние сутки в Украине зафиксирован 41 летальный случай. При этом выздоровело 1055 пациентов. За все время пандемии в Украине заболело 116 978 человек, из них 7743 ребенка, а также 11 084 медицинских работников. В общем выздоровели 56138 пациентов, а летальных случаев 2492", - отметил он.

Напомним, в Украине по состоянию на 8:45 29 августа зафиксировано уже более 116 900 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - антирекорд в более 2,4 тысячи.