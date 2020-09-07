У МОЗ назвали кількість наявних вакцин в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Міністерство охорони здоров’я опублікувало інфографіку щодо кількості наявних вакцин в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал "Коронавірус_інфо".
“МОЗ забезпечило в кожній області країни доступні якісні вакцини для обов’язкових щеплень. Рекомендований ВООЗ рівень охоплення плановою вакцинацією складає 95%. У середньому по країні прогнозований рівень охоплення на 2020 рік – 78%, і він буде істотно нижчим за рівень 2018 (91%) та 2019 (93%) років. Детальніше про кількість наявних вакцин у нашій інфографіці”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що кількість наявних вакцин в Україні складає:
- від поліомієліту: понад 2 млн інактивованих доз вакцини та близько 2 млн оральних;
- від дифтерії, правця для дорослих - понад 2 млн доз;
- від гепатиту В - 1 млн 174 тис. доз моновакцин;
- від кашлюку, дифтерії, правця, гепатиту В та Hib-інфекції - 735 тис. доз п’ятикомпонентної вакцини;
- кору, паротита і краснухи - понад 1 млн 180;
- коклюшу, дифтерії і стовбняку - 560 тис. доз адсорбованих вакцин.
“Держава закуповує вакцини за Національним календарем щеплень від 10 інфекційних хвороб”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, у МОЗ назвали три ознаки "ідеальної вакцини" від COVID-19.