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У МОЗ назвали фейком інформацію про вільний доступ до російських соцмереж

У МОЗ назвали фейком інформацію про вільний доступ до російських соцмереж

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Повідомлення про те, що через робочий Wi-Fi у будівлі Міністерства охорони здоров'я можна зайти у заборонені російські соціальні мережі, не відповідає дійсності. Про це заявив радник міністра охорони здоров'я Дмитро Раїмов під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

"У п'ятницю міністр проводила зустріч з громадськістю. На цій зустрічі хтось зафотографував на своєму телефоні, що в нього відкриваються соцмережі Російської Федерації, які заборонені. Ця фотографія потрапляє в новини. Це повний, 100%-вий фейк", - зазначив Раїмов.

За його словами, перевірка встановила, що російські соцмережі насправді не працюють, однак через держсекретаря звернулися до провайдера, що ініціював додаткові перевірки і також засвідчив блокування заборонених сайтів відповідно до законодавства.

При цьому, він додав, що особисто міністр і її команда не займаються закупівлями, й інтернет вони отримали "у спадок" від попередньої команди.

Раніше інформацію про доступ до російських соцмереж поширила керівниця експертної групи eHealth Міністерства охорони здоров’я України Анастасія Халєєва. Втім, як повідомила її колега, генеральний директор Директорату стратегічного планування та євроінтеграції в МОЗ Ірина Литовченко, її заблокували на 3 дні на Facebook "за поширення правди про доступ до російських соцмереж на території міністерства".

Нагадаємо, у МОЗ розпочався внутрішній аудит ефективності роботи всіх співробітників.

Українські Національні Новини

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