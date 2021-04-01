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У МОЗ Франції заявили, що у країні скоро настане пік третьої хвилі COVID-19

Київ • УНН

 • 13319 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Франція може досягти піку третьої хвилі коронавірусу через 10 днів. Про це в четвер повідомив глава Міністерства охорони здоров’я країни Олів’є Веран в ефірі радіостанції France Inter, пише УНН.

Деталі

“Епідемічний пік попереду, він близький, — зазначив міністр. — Для оцінки ефективності нових заходів, включаючи закриття шкіл, необхідно від 7 до 10 днів. Можливо, через цей час ми досягнемо піку епідемії”.

Веран також повідомив, що влада має намір продовжувати збільшувати кількість місць в реанімації. За його словами, найближчим часом кількість місць в палатах інтенсивної терапії досягне 10 тис.

У зв’язку з різким погіршенням санітарної ситуації у Франції президент республіки Емманюель Макрон оголосив в середу в ході телевізійного звернення до нації про розширення дії карантину на всі департаменти країни з 3 квітня. Крім цього, на три тижні будуть закриті всі навчальні заклади. Також влада зберегли дію комендантської години з 19:00 до 06:00 за паризьким часом. З наступного тижня забороняються всі поїздки між регіонами. Жителям міст дозволено віддалятися від будинку не більше ніж на 10 км. За розпорядженням президента буде посилено контроль за дотриманням обмежувальних заходів.

Довідка

Як повідомила влада, з початку пандемії в країні було виявлено понад 4,6 млн випадків зараження коронавірусом, померли понад 95 тис. осіб. До теперішнього моменту в реанімації лікарень налічується понад 5 тис. пацієнтів з коронавірусом.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Франції 4 510 740 випадків хвороби, 94 763 особи загинули.

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