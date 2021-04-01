В Минздраве Франции заявили, что в стране скоро наступит пик третьей волны COVID-19

Детали

“Эпидемический пик впереди, он близок, — отметил министр. — Для оценки эффективности новых мер, включая закрытие школ, необходимо от 7 до 10 дней. Возможно, через это время мы достигнем пика эпидемии”.

Веран также сообщил, что власти намерены продолжать увеличивать количество мест в реанимации. По его словам, в ближайшее время число мест в палатах интенсивной терапии достигнет 10 тыс.

В связи с резким ухудшением санитарной ситуации во Франции президент республики Эмманюэль Макрон объявил в среду в ходе телевизионного обращения к нации о расширении действия карантина на все департаменты страны с 3 апреля. Кроме этого, на три недели будут закрыты все учебные заведения. Также власти сохранили действие комендантского часа с 19:00 до 06:00 по парижскому времени. Со следующей недели запрещаются все поездки между регионами. Жителям городов разрешено удаляться от дома не более чем на 10 км. По распоряжению президента будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мер.

Справка

Как сообщили власти, с начала пандемии в стране было выявлено более 4,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 95 тыс. человек. К настоящему моменту в реанимации больниц насчитывается более 5 тыс. пациентов с коронавирусом.

Согласно статистике ВОЗ — во Франции 4 510 740 случаев болезни, 94 763 человека погибли.