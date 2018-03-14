У МОЗ анонсували скасування зайвих звітностей у закладах охорони здоров'я
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Міністерство охорони здоров'я планує також скасування деяких форм в статистичній звітності закладів охорони здоров'я. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський, передає УНН.
"Готуємо новий документ. Будемо говорити про скасування також непотрібних форм статистичної звітності закладів охорони здоров'я, бо там також є дуже багато зайвого", - повідомив Лінчевський.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я починає перехід на цивілізовану модель викликів лікарів додому та використання класифікації ICPC-2 у щоденній практиці лікарів.