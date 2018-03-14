У МОЗ анонсували скасування зайвих звітностей у закладах охорони здоров'я

"Готуємо новий документ. Будемо говорити про скасування також непотрібних форм статистичної звітності закладів охорони здоров'я, бо там також є дуже багато зайвого", - повідомив Лінчевський.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я починає перехід на цивілізовану модель викликів лікарів додому та використання класифікації ICPC-2 у щоденній практиці лікарів.