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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 25091 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 39836 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 44787 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 94040 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 87268 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103147 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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В Минздраве анонсировали отмену лишних отчетностей в учреждениях здравоохранения

В Минздраве анонсировали отмену лишних отчетностей в учреждениях здравоохранения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Министерство здравоохранения планирует также отмены некоторых форм в статистической отчетности учреждений здравоохранения. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский, передает УНН.

"Готовим новый документ. Будем говорить об отмене также ненужных форм статистической отчетности учреждений здравоохранения, там также очень много лишнего", - сообщил Линчевский.

Напомним, Министерство здравоохранения начинает переход на цивилизованную модель вызовов врачей на дом и использования классификации ICPC-2 в ежедневной практике врачей.

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