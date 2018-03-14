В Минздраве анонсировали отмену лишних отчетностей в учреждениях здравоохранения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Министерство здравоохранения планирует также отмены некоторых форм в статистической отчетности учреждений здравоохранения. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский, передает УНН.
"Готовим новый документ. Будем говорить об отмене также ненужных форм статистической отчетности учреждений здравоохранения, там также очень много лишнего", - сообщил Линчевский.
Напомним, Министерство здравоохранения начинает переход на цивилизованную модель вызовов врачей на дом и использования классификации ICPC-2 в ежедневной практике врачей.