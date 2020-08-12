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“У „Мотор Сичи“ проверенные и надежные технологии, но это не ноу-хау, за которыми охотятся в мире” — DCH

“У „Мотор Сичи“ проверенные и надежные технологии, но это не ноу-хау, за которыми охотятся в мире” — DCH

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Українське видання "Новий час" опублікувало офіційні відповіді DCH на питання, пов'язані з "Мотор Січ". Як пише автор матеріалу Артем Ільїн, "в DCH розповіли НВ Бізнес про домовленості з китайськими інвесторами, стан та перспективи Мотор Січ і інтерес до інших авіабудівним заводу".

Він повідомляє також, "в DCH відмовилися коментувати обставини, при яких компанія Олександра Ярославського зацікавилася проектом, роль Джека Ма в цьому знайомстві, а також можливий вплив геополітики на ситуацію, що склалася навколо підприємства Мотор Січ". Як відомо, це незмінна позиція власника і президента DCH Олександра Ярославського.

У DCH "Нового часу" підтвердили, що набувають у китайських інвесторів, представлених в Україні компанією Skyrizon, більше 25% акцій ПАТ "Мотор Січ". Сума угоди, як зазвичай буває при великих трансакціях, не розголошується.

Прес-служба DCH так охарактеризувала НВ свою участь в управлінні ПАТ "Мотор Січ" після завершення угоди: "Стратегію розвитку Мотор Cіч ми і наші китайські партнери будемо визначати спільно. Що стосується операційної діяльності, то тут в більшій мірі будуть задіяні ресурси DCH, оскільки наша група глибше інтегрована в українські реалії та має більше релевантного досвіду. Крім того, DCH буде мати право вето на ключові рішення щодо діяльності підприємства ". Цільовими ринками для продукції "Мотор Січі" у Ярославського називають не тільки КНР, але і інші країни, за винятком РФ, КНДР і Ірану.

"Але на даному етапі про освоєння нових ринків ще рано говорити, повинні бути створені правові передумови для розвитку підприємства", - підкреслюють в DCH.

Тому у відповіді DCH на запит "Нового часу" деталізована юридична позиція, раніше опублікована на сайті групи. У Ярославського підкреслюють: "Ми не знаємо, в чому полягають претензії держави до інвесторів Мотор Cіч. За всі роки, протягом яких наших китайських партнерів не допускають до підприємства, з боку держорганів з'являлися тільки абсурдні формулювання і сфабриковані справи, розгляд яких штучно затягувалося ". Як приклад надуманих справ прес-служба наводить вимога СБУ в 2017 р заарештувати акції ПАТ Мотор Cіч під приводом того, що китайська сторона має намір перемістити активи і виробничі потужності акціонерного товариства за межі України, що призведе до його ліквідації і знищення.

"Як з цим звинуваченням поєднується той факт, що наші китайські партнери після придбання акцій інвестували в Мотор Січ не менше 100 млн дол. І чи може факт здійснення багатомільйонних інвестицій бути свідченням бажання зруйнувати, перенести, знищити підприємство? Питання риторичне, відповідь на нього очевидна для кожної розсудливої людини ", - запитують в DCH. А прикладом затягування справ у Ярославського називають АМКУ: "Нам самим було б дуже цікаво дізнатися, чому саме не видається дозвіл на концентрацію і що конкретно розслідує Комітет. Можна цілком обгрунтовано припустити, що розслідування триває стільки років просто тому, що немає об'єктивних підстав для його проведення. Якби вони були, їх би вже давно оприлюднили ".

На питання про збереження технологій "Мотор Січі" в DCH відповіли, що: "По-перше, технології, про які йде мова, аж ніяк не передові. Так, це перевірені, надійні технології і двигуни, але не просунуті інноваційні рішення і ноу-хау, за якими полюють в світі. По-друге, технології не можна механічно перенести - вони нічого не значать без людей, їх знань і їх практики взаємодії у виробничому процесі. Тобто у випадку з Мотор Cіч одночасно і передавати нічого, і передача, як така, принципово неможлива. Якщо говорити предметно, то наші китайські партнери уже обговорили питання технологій з Укроборонпромом, всі деталі неодноразово розглядалися, і повертатися до них в рамках цього інтерв'ю немає сенсу ". І пообіцяли поліпшити і зміцнити кооперацію ПАТ "Мотор Січ" з ДП "Івченко-Прогрес".

"Ми впевнені, що завжди знайдемо правильне рішення", - відповіли в прес-службі DCH.

Журналісту НВ також вдалося дізнатися, що Олександр Ярославський крім "Мотор Січі" зацікавлений і в придбанні Харківського авіазаводу.

"Нам знайомі існуючі на цьому підприємстві проблеми, і ми готові підключатися до процесу їх вирішення. Тим більше, що це питання вже обговорювалося з Укроборонпромом ", - інформує прес-служба групи.

Нагадаємо, що Мотор Січ (Запоріжжя) - один з найбільших в світі виробників авіаційних і вертолітних двигунів. Тривалий час його одноосібно контролював екс-наhдеп В'ячеслав Богуслаєв, який до цих пір є президентом підприємства і генеральним конструктором вертолітної техніки. Лише в грудні минулого року 81-річний президент підприємства визнав, що продав в 2016 р свої акції інвесторам з Китаю, щоб врятувати "Мотор Січ".

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