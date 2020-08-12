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“У „Мотор Сичи“ проверенные и надежные технологии, но это не ноу-хау, за которыми охотятся в мире” — DCH

“У „Мотор Сичи“ проверенные и надежные технологии, но это не ноу-хау, за которыми охотятся в мире” — DCH

Киев  •  УНН

 • 4478 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Украинское издание “Новое время” опубликовало официальные ответы DCH на вопросы, связанные с “Мотор Січ”. Как пишет автор материала Артем Ильин, “в DCH рассказали НВ Бизнес о договоренностях с китайскими инвесторами, состоянии и перспективах Мотор Сич и интересе к другим авиастроительным завода”.

Он сообщает также, “в DCH отказались комментировать обстоятельства, при которых компания Александра Ярославского заинтересовалась проектом, роль Джека Ма в этом знакомстве, а также возможное влияние геополитики на ситуацию, сложившуюся вокруг предприятия Мотор Сич”. Как известно, это неизменная позиция владельца и президента DCH Александра Ярославского.

В DCH “Новому времени” подтвердили, что приобретают у китайских инвесторов, представленных в Украине компанией Skyrizon, более 25 % акций ПАО “Мотор Сич”. Сумма сделки, как обычно бывает при крупных трансакциях, не разглашается.

Пресс-служба DCH так охарактеризовала НВ свое участие в управлении ПАО “Мотор Сич” после завершения сделки: “Стратегию развития Мотор Cич мы и наши китайские партнеры будем определять совместно. Что касается операционной деятельности, то здесь в большей мере будут задействоваться ресурсы DCH, поскольку наша группа глубже интегрирована в украинские реалии и имеет больше релевантного опыта. Кроме того, DCH будет обладать правом вето на ключевые решения относительно деятельности предприятия”. Целевыми рынками для продукции “Мотор Сичи” у Ярославского называют не только КНР, но и другие страны, за исключением РФ, КНДР и Ирана.

“Но на данном этапе об освоении новых рынков еще рано говорить, должны быть созданы правовые предпосылки для развития предприятия”, — подчеркивают в DCH.

Поэтому в ответе DCH на запрос “Нового времени” детализирована юридическая позиция, ранее опубликованная на сайте группы. У Ярославского подчеркивают: “Мы не знаем, в чем заключаются претензии государства к инвесторам Мотор Cич. За все годы, в течение которых наших китайских партнеров не допускают к предприятию, со стороны госорганов появлялись только абсурдные формулировки и сфабрикованные дела, рассмотрение которых искусственно затягивалось”. В качестве примера надуманных дел пресс-служба приводит требование СБУ в 2017 г. арестовать акции ПАО Мотор Cич под предлогом того, что китайская сторона намерена переместить активы и производственные мощности акционерного общества за пределы Украины, что приведет к его ликвидации и уничтожению.

“Как с этим обвинением сочетается тот факт, что наши китайские партнеры после приобретения акций инвестировали в Мотор Сич не менее 100 млн долл. И может ли факт осуществления многомиллионных инвестиций быть свидетельством желания разрушить, перенести, уничтожить предприятие? Вопрос риторический, ответ на него очевиден для каждого здравомыслящего человека”, — спрашивают в DCH. А примером затягивания дел у Ярославского называют АМКУ: “Нам самим было бы очень интересно узнать, почему конкретно не выдается разрешение на концентрацию и что конкретно расследует Комитет. Можно вполне обоснованно предположить, что расследование длится столько лет просто потому, что нет объективных оснований для его проведения. Если бы они были, их бы уже давно обнародовали”.

На вопросы о сохранности технологий “Мотор Сичи” в DCH ответили, что: “Во-первых, технологии, о которых идет речь, отнюдь не передовые. Да, это проверенные, надежные технологии и двигатели, но не продвинутые инновационные решения и ноу-хау, за которыми охотятся в мире. Во-вторых, технологии нельзя механически перенести — они ничего не значат без людей, их знаний и их практики взаимодействия в производственном процессе. То есть в случае с Мотор Cич одновременно и передавать нечего, и передача, как таковая, принципиально невозможна. Если говорить предметно, то наши китайские партнеры уже обсудили вопрос технологий с Укроборонпромом, все детали неоднократно рассматривались, и возвращаться к ним в рамках этого интервью нет смысла”. И пообещали улучшить и укрепить кооперацию ПАО “Мотор Сич” с ГП “Ивченко-Прогресс”.

“Мы уверены, что всегда найдем правильное решение”, — ответили в пресс-службе DCH.

Журналисту НВ также удалось узнать, что Александр Ярославский помимо “Мотор Сичи” заинтересован и в приобретении Харьковского авиазавода.

“Нам знакомы существующие на этом предприятии проблемы, и мы готовы подключаться к процессу их решения. Тем более, что этот вопрос уже обсуждался с Укроборонпромом”, — информирует прес-служба группы.

Напомним, что Мотор Сич (Запорожье) — один из крупнейших в мире производителей авиационных и вертолетных двигателей. Длительное время его единолично контролировал экс-наhдеп Вячеслав Богуслаев, который до сих пор является президентом предприятия и генеральным конструктором вертолетной техники. Лишь в декабре прошлого года 81-летний президент предприятия признал, что продал в 2016 г. свои акции инвесторам из Китая, чтобы спасти “Мотор Сич”.

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