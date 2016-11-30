У Мосулі закінчуються запаси води та їжі через бойові дії – ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Організація Об'єднаних Націй попередила в середу про критичну гуманітарну ситуацію в східній частині Мосула, де закінчуються запаси води та їжі, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Ситуація в близькій до лінії фронту східній частині Мосулу є небезпечною для цивільних осіб. Мінометний і артилерійський вогонь продовжують забирати людські життя. І так обмежені запаси продовольства і води закінчуються", - повідомили в ООН.
За даними місцевої влади, внаслідок пошкодження водопроводу води зараз недостатньо для 650 тисяч жителів Мосулу.
При цьому, минулого тижня Сили народної мобілізації перекрили маршрут поставок продовольства до контрольованої "Ісламською державою" частини Мосулу.
Представник ООН заявив, що перекриття маршруту для поставок продовольства вже в короткостроковій перспективі підніме ціни на харчі та воду вдвічі.
"Діти та їхні сім'ї в Мосулі стикаються з жахливою ситуацією. І не тільки через потенційну небезпеку для життя та здоров'я від обстрілів, але і від того, що немає доступу до питаної води майже для пів мільйона мирних жителів", - розповів представник ЮНІСЕФ Пітер Хокінс.
Як повідомляв УНН, 23 листопада іракська армія повідомила, що повністю оточила Мосул, останню фортецю радикальної "Ісламської держави" у країні.