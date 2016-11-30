В Мосуле заканчиваются запасы воды и пищи из-за боевых действий - ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Организация Объединенных Наций предупредила в среду о критической гуманитарной ситуации в восточной части Мосула, где заканчиваются запасы воды и еды, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Ситуация в близкой к линии фронта восточной части Мосула опасна для гражданских лиц. Минометные и артиллерийские обстрелы продолжают уносить человеческие жизни. И так ограниченные запасы продовольствия и воды заканчиваются", - сообщили в ООН.
По данным местных властей, в результате повреждения водопровода воды сейчас недостаточно для 650 тыс. жителей Мосула.
При этом, на прошлой неделе Силы народной мобилизации перекрыли маршрут поставок продовольствия в контролируемой "Исламским государством" части Мосула.
Представитель ООН заявил, что перекрытие маршрута для поставок продовольствия уже в краткосрочной перспективе поднимет цены на продукты и воду вдвое.
"Дети и их семьи в Мосуле сталкиваются с ужасной ситуацией. И не только из-за потенциальной опасности для жизни и здоровья от обстрелов, но и от того, что нет доступа к воде почти для полумиллиона мирных жителей", - рассказал представитель ЮНИСЕФ Питер Хокинс.
Как сообщал УНН, 23 ноября иракская армия сообщила, что полностью окружила Мосул, последнюю крепость радикального "Исламского государства" в стране.