У Москву з Берліна прибув пасажирський потяг з радіоактивним вагоном
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. В одному з вагонів пасажирського поїзда, що прибув з Берліна на Білоруський вокзал Москви, був зафіксований підвищений рівень радіації. Зараз його перевіряють фахівці, повідомили ТАСС у вівторок в екстрених службах, передає УНН.
"Поїзд прибув на Білоруський вокзал, зараз там працюють фахівці з радіаційного контролю "Радон", проводиться перевірка", - сказав співрозмовник агентства.
Так, Telegram-канал BAZA раніше сьогодні повідомив, що в Москву з Берліна прибув радіоактивний поїзд.
"Перевищення випромінювання від складу з Берліна зафіксували на кордоні Польщі та Білорусі в одному з вагонів. Пасажирів в ньому не було. Раніше в цьому вагоні перевозили онкохворих на лікування до Німеччини. При огляді лічильник показав 3 мікрозіверта на підлозі у вагоні і 7 - біля біотуалету. Поїзд в результаті все одно пустили в Росію, де він і дістався все ж до Москви", - йдеться в повідомленні каналу.
Джерело ТАСС пояснило, що перевищення нормального рівня радіації може статися, якщо в поїзді "слідував пасажир після лікування від онкологічного захворювання".
"Такі випадки фіксувалися неодноразово", - додав він.
Як повідомляв УНН, росіянин намагався вивезти з України радіоактивні авіаційні годинник.