В Москву из Берлина прибыл пассажирский поезд с радиоактивным вагоном
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В одном из вагонов прибывшего из Берлина на Белорусский вокзал Москвы пассажирского поезда был зафиксирован повышенный уровень радиации. Сейчас его проверяют специалисты, сообщили ТАСС во вторник в экстренных службах, передаёт УНН.
“Поезд прибыл на Белорусский вокзал, сейчас там работают специалисты по радиационному контролю „Радон“, проводится проверка”, — сказал собеседник агентства.
Так, Telegram-канал BAZA ранее сегодня сообщил, что в Москву из Берлина прибыл радиоактивный поезд.
“Превышение излучения от состава из Берлина зафиксировали на границе Польши и Белоруссии в одном из вагонов. Пассажиров в нём не было. Ранее в этом вагоне перевозили онкобольных на лечение в Германию. При осмотре счётчик показал 3 микрозиверта на полу в вагоне и 7 — возле биотуалета. Поезд в итоге всё равно пустили в Россию, где он и добрался всё-таки до Москвы”, — говорится в сообщении канала.
Источник ТАСС пояснил, что превышение нормального уровня радиации может произойти, если в поезде “следовал пассажир после лечения от онкологического заболевания”.
“Такие случаи фиксировались неоднократно”, — добавил он.
Как сообщал УНН, россиянин пытался вывезти из Украины радиоактивные авиационные часы.