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В Москву из Берлина прибыл пассажирский поезд с радиоактивным вагоном

Киев • УНН

 • 24868 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. В одном из вагонов прибывшего из Берлина на Белорусский вокзал Москвы пассажирского поезда был зафиксирован повышенный уровень радиации. Сейчас его проверяют специалисты, сообщили ТАСС во вторник в экстренных службах, передаёт УНН.

В Москву из Берлина прибыл пассажирский поезд с радиоактивным вагоном

“Поезд прибыл на Белорусский вокзал, сейчас там работают специалисты по радиационному контролю „Радон“, проводится проверка”, — сказал собеседник агентства.

Так, Telegram-канал BAZA ранее сегодня сообщил, что в Москву из Берлина прибыл радиоактивный поезд.

“Превышение излучения от состава из Берлина зафиксировали на границе Польши и Белоруссии в одном из вагонов. Пассажиров в нём не было. Ранее в этом вагоне перевозили онкобольных на лечение в Германию. При осмотре счётчик показал 3 микрозиверта на полу в вагоне и 7 — возле биотуалета. Поезд в итоге всё равно пустили в Россию, где он и добрался всё-таки до Москвы”, — говорится в сообщении канала.

Источник ТАСС пояснил, что превышение нормального уровня радиации может произойти, если в поезде “следовал пассажир после лечения от онкологического заболевания”.

“Такие случаи фиксировались неоднократно”, — добавил он.

Как сообщал УНН, россиянин пытался вывезти из Украины радиоактивные авиационные часы.

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