У Москву вертольотом відправили фрагменти тіл пасажирів Ан-148
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Вертоліт з фрагментами тіл пасажирів і екіпажу літака Ан-148, що розбився в Підмосков'ї, попрямував до Москви. Про це УНН повідомили в прес-службі МНС Росії.
"Станом на 16:00 (за місцевим часом - ред.) виявлено понад 700 фрагментів тіл. Наразі вертоліт Мі-8 з частиною фрагментів вилетів до Москви", - сказав він.
За його словами, спецборт доставить фрагменти тіл в міську клінічну лікарню №6, після чого фахівці МНС Росії переправлять їх в бюро судово-медичної експертизи для проведення судмедекспертизи.
Ще частина фрагментів буде доставлена наступним рейсом.
В Орську організована робота із забору проб аналізів ДНК у родичів жертв авіакатастрофи. Вже взято 24 проби.
На місці катастрофи Ан-148 поблизу населеного пункту Степанівське Раменського району обстежено вже 25 га. Всього площа, на якій розкидані уламки фюзеляжу, становить 30 га.
"На цей момент обстежено вже 25 га з 30. Роботи тривають", - сказав начальник ГУ МНС Росії по Московській області Сергій Полетикін.
Пасажирський літак Ан-148 "Саратовских авіаліній", що виконував рейс з Москви в Орськ, зазнав катастрофи 11 лютого через кілька хвилин після зльоту з аеропорту "Домодєдово". Уламки повітряного судна були знайдені в районі села Степанівське Раменського району Підмосков'я. На борту перебувала 71 особа, включаючи шість членів екіпажу. Ніхто не вижив.