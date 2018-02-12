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У Москву вертольотом відправили фрагменти тіл пасажирів Ан-148

У Москву вертольотом відправили фрагменти тіл пасажирів Ан-148

Київ • УНН

 • 13485 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Вертоліт з фрагментами тіл пасажирів і екіпажу літака Ан-148, що розбився в Підмосков'ї, попрямував до Москви. Про це УНН повідомили в прес-службі МНС Росії.

"Станом на 16:00 (за місцевим часом - ред.) виявлено понад 700 фрагментів тіл. Наразі вертоліт Мі-8 з частиною фрагментів вилетів до Москви", - сказав він.

За його словами, спецборт доставить фрагменти тіл в міську клінічну лікарню №6, після чого фахівці МНС Росії переправлять їх в бюро судово-медичної експертизи для проведення судмедекспертизи.

Ще частина фрагментів буде доставлена ​​наступним рейсом.

В Орську організована робота із забору проб аналізів ДНК у родичів жертв авіакатастрофи. Вже взято 24 проби.

На місці катастрофи Ан-148 поблизу населеного пункту Степанівське Раменського району обстежено вже 25 га. Всього площа, на якій розкидані уламки фюзеляжу, становить 30 га.

"На цей момент обстежено вже 25 га з 30. Роботи тривають", - сказав начальник ГУ МНС Росії по Московській області Сергій Полетикін.

Пасажирський літак Ан-148 "Саратовских авіаліній", що виконував рейс з Москви в Орськ, зазнав катастрофи 11 лютого через кілька хвилин після зльоту з аеропорту "Домодєдово". Уламки повітряного судна були знайдені в районі села Степанівське Раменського району Підмосков'я. На борту перебувала 71 особа, включаючи шість членів екіпажу. Ніхто не вижив.

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